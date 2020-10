Reaktionen auf den Lockdown: In Weimar werden schon Weihnachtsfeiern storniert

Was bedeutet der Vier-Wochen-Lockdown für Gastgewerbe, Kultur und Sport in Weimar und im Weimarer Land? Unsere Reporter haben sich Donnerstag umgehört. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Dr. Barbara Krüger, Geschäftsführerin des Sportparks Burg Denstedt: Wieder schließen zu müssen, trifft uns sehr hart. Schließlich haben wir keine Alternativen, unsere fünf Mitarbeiter im Sportpark anderweitig zu beschäftigen. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb wir wieder pauschal in den Lockdown geschickt werden. Wir haben ein funktionierendes Hygienekonzept. Wir haben keine einzige Infektion produziert. Bis zuletzt haben wir darauf gehofft, dass Bodo Ramelow die Schließungen abwendet.

Alexander Krospe, Vorsitzender des TSV Berlstedt/Neumark: Ab der nächsten Woche werden wir so gut wie gar nichts mehr machen können. Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb wird nicht stattfinden. Der Zeitpunkt dafür ist natürlich bitter, jetzt, da die Kinder gerade aus den Ferien zurück sind. Am Wochenende haben sie noch ein Spiel. Entscheidend wird es sein, unsere Sportler und unsere Übungsleiter bei der Stange zu halten.

Michael Cigan, Inhaber Gasthaus „Zum Lindenbaum“ Hetschburg: Ab Montag muss unser Gaststättenbetrieb wieder schließen. Zwar bleibt uns die Speiseversorgung für Schulen, Kindergärten und Heime. Aber der Erlös aus 600 Mahlzeiten reicht nicht aus, das Unternehmen rentabel zu führen. Wir hoffen auf Überbrückungshilfe. Das À-la-carte-Geschäft und die Feiern hätten wir im November gut gebrauchen können. Immerhin hatten wir eine schöne Sommersaison. Aber die Einnahmen aus dem Frühjahr fehlen trotzdem. Und schon jetzt ist abzusehen, dass wir auch den Dezember abschreiben können. Erste Weihnachtsfeiern sind bereits storniert.

Bernhard Tschada, Vorsitzender Volkschor Kromsdorf: Wir haben am 15. Juni wieder mit Proben begonnen, aber es gab seitdem auch mehrere Pausen, zuletzt ab Ende September zwei Wochen, als der Corona-Fall an der Buttelstedter Schule auftrat. Die Klasse meiner Enkeltochter war betroffen, da ist die Pandemie dann plötzlich nicht mehr weit weg, sondern sehr konkret. Ich sehe manche Maßnahmen kritisch, aber beim Chor sind sie sinnvoll.

Nadin Frey, Co-Geschäftsführerin des Campingplatzes Hohenfelden: Noch warten wir auf die Bestimmungen des Landes, aber wenn Übernachtungsangebote im Inland verboten sind, fallen wir natürlich auch darunter. Es wäre für den November nicht so dramatisch, da haben wir außer Dauercampern nur wenige Gäste. Aber zu Silvester sind die Ferienhäuser ausgebucht, auch viele Wohnmobile reisen da an.

Rafael Ecker, Leiter des Jungen Theaters im Stellwerk: „Vorstellungen wird es im November keine geben. Die Proben für die beiden Premieren im November laufen diese Woche noch. Wann die Premieren stattfinden können, müssen wir noch im Team besprechen. Ob unsere Theaterkurse für Kinder und Jugendliche betroffen sind, wissen wir noch nicht. Daran nehmen 50 Kinder und Jugendliche teil.

Michael Maaß, Inhaber Bistro Francais, Café du Jardin und Vinothek in der Jakobstraße: Das ist ganz bitter. Wir hatten uns gut eingerichtet, die Hygiene-Konzepte haben gut funktioniert. Jetzt aber diskutieren wir darüber, wie wir den Lieferservice wieder aufleben lassen, den wir im Frühjahr hatten. Der kompensiert die Verluste zwar nicht, aber so ist nicht allen Mitarbeitern die Decke auf den Kopf gefallen.

Oleg Keiler, künstlerischer Leiter Theater im Gewölbe und Thüringer Tanz-Akademie: Mit der gestrigen Ankündigung eines erneuten bundesweiten Lockdowns auch für kulturelle Einrichtungen befinden wir uns in einer ähnlichen Situation wie im Frühjahr, müssen also Tanzschule und Theater ab 2. November in größter Ungewissheit schließen. Hoffentlich nun auch mit wirtschaftlich richtigen Entscheidungen. Ansonsten wird es die Thüringer Tanz-Akademie mit ihrem Theater im Gewölbe nach über 20 Jahren in Weimar nicht mehr geben.

Krispin Wich, Leiter Galli-Theater Weimar: Von künstlerischer Seite her ist es eine Katastrophe. Vom Finanziellen her ebenso. Wir müssen jetzt herausfinden, welche Möglichkeiten der Unterstützung es gibt. Es heißt ja, dass die betroffenen Unternehmen 75 Prozent ihres Umsatzes erstattet bekommen. Was bedeutet das konkret? Es ging in den letzten Monaten trotz der Einschränkungen eigentlich voran. Oktober, November und Dezember sind die einnahmestärksten Monate für uns. Nun fällt der November weg.