Die gute Nachricht vorweg: Das Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte findet statt. Das teilte Leiterin Franka Günther am Freitag mit. Der wissenschaftliche Beirat hatte bereits Anfang 2020 das Thema „Rebellieren und Regieren“ festgelegt. Das Format musste den neuen Begebenheiten angepasst werden. So wird das Festival ausschließlich im öffentlichen Raum und im Radio stattfinden. Im Fokus stehen dabei Rebellen, die ihre Spuren auch in der Weimarer Geschichte hinterlassen haben. So wurden nach Angaben von Franka Günther Biografien von „Rebellen und Regierenden“ ausgewählt, die eher weniger bekannt sind oder Facetten bei den „berühmten“ Zeitgenossen beleuchtet, so unter anderem Kurt Nehrling, Rosa Luxemburg, Luitpold Steidle oder auch Stéphane Hessel. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 6. November, um 19 Uhr auf dem Stéphane-Hessel-Platz mit einem Film zur Open-Air-Ausstellung. Die Ausstellung im Weimarer Stadtraum zeigt an jenen Orten Stelen, an denen der Lebensweg der Dargestellten durch die Stadt führte. Darüber hinaus nähert sich das Festival den mit seinem Motto verbundenen Fragen in Experten-Diskussionen, die in Kooperation mit verschiedenen Radios stattfinden. Die Sendetermine werden noch bekannt gegeben.

