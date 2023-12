Redoute in Weimar eingeweiht: So klingt das Tier im Bauch

Weimar. Das DNT hat die Einweihung der Redoute gefeiert und dabei einen Vorgeschmack auf die kommende Monate in der Ausweichspielstätte gegeben.

„Kommt raus, kommt mit, kommt rein“ hieß es am Freitagnachmittag in der Redoute Ettersburger Straße. Das ehemalige Offiziershaus dient in nächster Zeit als Spielstätte fürs E-Werk und ab 2027 für das Große Haus des DNT. Interessierte konnten sich in dem grundsanierten Haus umschauen und einem Programm beiwohnen, das einen Vorgeschmack auf die kommenden Monate geben soll.

Familien wurden unterhalten mit einer szenischen Lesung des Kinderbuchs „Das Tier in meinem Buch“ von Grzegorz Kasdepke. Dazu gab es Führungen durchs Haus, ein Familienkonzert, einen Tanzworkshop sowie die beliebte Herzblattshow.