Regenwasser vom Dach des Stadtschlosses fließt künftig in die Ilm

Wer von der Sternbrücke zum Burgplatz geht, wird am Stadtschloss über einen neu angelegten und befestigten Behelfsweg geführt. Der Grund: Im Zuge der laufenden Gesamtbaumaßnahme am Stadtschloss wurde zwischen Ostflügel und Ilm ein neuer Kanal angelegt. Dieser diene der Regenwasserableitung der Dachflächen, die in Richtung Schlosshof entwässern, teilte eine Sprecherin der Klassik Stiftung Weimar auf Anfrage unserer Zeitung mit. Um das öffentliche Abwassernetz der Stadt Weimar zu entlasten, wird das Regenwasser dieser Dachflächen nun direkt in die Ilm abgeführt. Das sei auch gut für die Umwelt, verwies die Stiftungssprecherin auf einen weiteren Pluspunkt. Grundlage ist eine entsprechende Genehmigung. Die dafür stattfindenden Arbeiten zwischen Ostflügel und Ilmufer werden voraussichtlich bis Ende Juli 2020 abgeschlossen sein. Die zeitliche Unschärfe sei nach Angaben aus der Stiftung dem Umstand geschuldet, dass, wie für die Schloss-Sanierung insgesamt, auch hier parallel archäologische Grabungen stattfinden. Je nach Fund könne es daher zu Umplanungen kommen. Zum Abschluss der Tiefbauarbeiten werden die vertrauten öffentlichen Wege wieder hergestellt. Die Arbeiten sind Teil eines größeren Projekts innerhalb der mit 40 Millionen Euro bezifferten Gesamtmaßnahme zur Sanierung des Ostflügels.