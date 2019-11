Das Musikgymnasium Schloss Belvedere bietet am 23. November einen Informationstag an. Er klingt mit einem Konzert im Großen Saal aus.

Weimar. Über die Räumlichkeiten und den Unterricht am Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar können sich Interessierte am 23. November informieren.

Reinschnuppern ins musikalische Hochbegabtenzentrum Weimar

Einen Informationstag in Form eines Tages der offenen Tür richtet das Musikgymnasium Schloss Belvedere am Samstag aus. Das Hochbegabtenzentrum der Weimarer Hochschule für Musik „Franz Liszt“ hat dazu ein vielfältiges Programm angekündigt. Vorbereitet hat das Gymnasium Führungen, Gespräche, fachliche Informationen, instrumentalen Demonstrationsunterricht und Präsentationen in Unterrichtsräumen. Zum Abschluss gibt es ein Samstagskonzert im Großen Saal.

Zur Musik gesellen sich Informationen, Sprachen und mehr

Dem musikalischen Auftakt um 13 Uhr schließen sich Führungen durch das Schulgelände an. Parallel bieten unter anderem Schulleiter Gerold Herzog, Künstlerischer Leiter Joan Pagès Valls und Internatsleiterin Kathrin Hilpert Gespräche für interessierte Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern oder Begleiter an. Für weitere Auskünfte stehen auch die Schulelternvertretung und die Schülervertretung zur Verfügung. Informationen gibt es überdies zum Sprachunterricht in Italienisch und Englisch sowie den Unterrichtsfächern Musiklehre, Tonsatz und Gehörbildung. Klangvoll wird es im Instrumental-Demonstrationsunterricht mit Schülerinnen und Schülern des Hochbegabtenzentrums bei Lehrenden der Hochschule für Musik „Franz Liszt“, darunter Kathrin ten Hagen (Violine), Steffen Naumann (Trompete) und Marietta Zumbült (Gesang).

Naturwissenschaftliche Experimente gehören zum Schulalltag

Der schulische Alltag außerhalb der Musik wird durch naturwissenschaftliche Experimente im Physikraum, bildkünstlerische Gestaltungsangebote im Kunstraum sowie italienische Sprachspiele und „Romantische Poesie im literarischen Salon“ veranschaulicht. Außerdem präsentiert sich das Musikgymnasium als Unesco-Projektschule.

Ausklang mit Benefizkonzert für den Verein „Sea Watch“

Zum Abschluss des Informationstages gibt es um 15 Uhr das Samstagskonzert im Großen Saal des Musikgymnasiums. Es erklingen Kammermusikwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Henri Vieuxtemps sowie Auszüge aus Klarinetten-, Flöten-, Fagott- und Violinkonzerten. Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins „Sea-Watch“ im Rahmen der Unesco-Projektschultätigkeit des Musikgymnasiums Schloss Belvedere.

Samstag, 23. November, 13 bis ca. 16:30 Uhr; Musikgymnasium Schloss Belvedere; www.musikgymnasium-belvedere.de