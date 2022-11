Reise in die Buttelstedter Vergangenheit

Buttelstedt. Mit dem mittelalterlichen Buchhalter Thomas von Buttelstedt beschäftigt sich ein Vortrag am Montag im dortigen Pfarrwitwenstift.

In die mittelalterliche Vergangenheit des Ortes entführt ein Vortrag am Montag, 21. November, im Buttelstedter Pfarrwitwenstift am Markt. Gunter Braniek spricht über „Thomas von Buttelstedt und seine Zeit“. Thomas war zehn Jahre lang Oberschreiber, „Pronotarius“, des Thüringer Landgrafen Friedrich IV. Bei dessen Tod bekam er von den Erben den Auftrag, alle Zubehörungen der Landgrafschaft aufzuzeichnen und mit Hilfe etwa vorhandener Registerbücher der einzelnen Ämter eine Übersicht über Ausgaben und Einnahmen, über Vermögen und Schulden auszuarbeiten. Indem er diese Mammutaufgabe bewältigte, hinterließ er der Nachwelt einen interessanten Einblick in die damaligen Finanzverhältnisse und -gebaren. Los geht es 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.