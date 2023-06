Die Reisegruppe der Maria-Pawlowna-Gesellschaft am Neuen Rathaus in Leipzig.

Reisegruppe aus Weimar erreicht mit Kutschen Ziel in Leipzig

Weimar. Fahrt von Weimar in die Messestadt auf den Spuren von Maria Pawlowna beschreiben alle Teilnehmenden als großartige Erfahrung.

Wohlbehalten und pünktlich hat die Reisegruppe der Maria-Pawlowna-Gesellschaft mit ihrer Postkutsche und zwei Landauern ihr Ziel am Neuen Rathaus in Leipzig erreicht. Die Tour auf den Spuren der Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach und ihres Gatten Carl Friedrich beschreiben alle als großartige Erfahrung. Genutzt wurden möglichst Radwege und Nebenstraßen. Auf Bundesstraßen provozierte die illustre Reisegruppe ab und an Staus, auf die die meisten Kraftfahrer aber mit Gelassenheit reagiert hätten.