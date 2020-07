Einen Monat lang stellte Daniel Täumel in der Galerie „unartig“ aus.

Weimar. Ausstellung von Daniel Täumel in der Windischenstraße in Weimar beendet.

Reiter-Fuchs räumt artig bei „unartig“

In der Galerie „unartig“ ist die Ausstellung von Daniel „Fuchs“ Täumel zu Ende gegangen. Wie schon zu Beginn, wählte der Galerie-Freundeskreis auch zum Finale die leise Form: Weniger Wort, größere Abstände und eher privater Runde, trotz weit geöffneter Tür. Um so mehr sprachen noch einmal die zehn sehr eigenen Werke des malenden Musikers aus der Metalband „Die Apokalyptischen Reiter“. Längst nicht alle Bilder blieben nach einem Monat unartiger Ausstellungszeit in seinem Besitz (fuchsstellung.de).

