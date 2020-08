Rekord-Ergebnis für Stadtradler

Trophäen und Urkunden winken den aktivsten Radelnden und Teams in acht Kategorien. Am 23. September werden die Sieger verkündet.

Die Weimarer Stadtradler haben bei ihrer sechsten Teilnahme an dem Wettbewerb wieder Rekorde purzeln lassen. Erstmals kamen in den drei Aktionswochen mehr als 100.000 Kilometer zusammen – exakt waren es am Dienstag um 8 Uhr 111.556 Kilometer. Damit wurden rund 16 Tonnen CO 2 vermieden. Selbstredend ist es den Stadtradlern damit zugleich gelungen, das Vorjahresergebnis zu überbieten und so in der Thüringer Rangliste Boden gut zu machen.