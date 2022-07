Daniel Beilschmidt bringt am Mittwochabend in Denstedt das legendäre Werk „As Slow As Possible“ von John Cage in kompakter Fassung zu Gehör.

Rekord-Stück an der Liszt-Orgel in Denstedt

Denstedt. In Halberstadt dauert es über 600 Jahre, in Denstedt nur eine gute Stunde: Daniel Beilschmidt interpretiert John Cage.

Die seltene Chance, das „längste Musikstück der Welt“ komplett zu genießen, bietet sich am Mittwoch, 13. Juli, ab 19.30 Uhr in der Denstedter Dorfkirche: Der Leipziger Universitäts-Organist Daniel Beilschmidt spielt auf der Liszt-Orgel „As Slow As Possible“, das Werk des 1992 verstorbenen amerikanischen Avantgarde-Komponisten John Cage.

Dessen vollständige Aufführung läuft seit September 2001 in der Burchardi-Kirche in Halberstadt und soll 639 Jahre dauern. Beilschmidt befreit die 1987 entstandene, achtteilige Komposition vom teils monatelangen Warten auf einen Tonwechsel und meistert sie somit in einer guten Stunde. Dabei kommt auch die 2012 in Denstedt eingebaute Winddrossel zum Einsatz. Der Eintritt ist frei.