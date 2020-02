Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rekord zur Niedersynderstedter Winterwanderung

So viele Wanderer wie noch nie folgten am Sonntag der Einladung der Niedersynderstedter Dorfgemeinschaft: Mehr als 40 Einwohner im Alter zwischen 1 und 75 Jahren fanden sich an der Buchfarter Kirche ein. Diese hatten die Organisatoren um Ortsteilbürgermeisterin Katjana Hesse als Startpunkt für die vierte Auflage der Winterwanderung ausgewählt. Allerdings bei wenig winterlichem Wetter: Regenponchos und Schirme waren angesagt.

Am Start gab es zunächst Wissenswertes: Katjana Hesse hatte Fakten zur Geschichte der Felsenburg, des Dorfes Buchfart und natürlich der Kirche zusammengetragen. Pfarrer Joachim Neubert schloss diese auf, so dass die Niedersynderstedter den gotischen Marien-Flügelaltar aus dem Jahr 1492 bewundern durften. Für den Blankenhainer Ortsteil ist die eigene Kirche zurzeit das wichtigste öffentliche Thema: Vor mehr als vier Jahren rückten Katjana Hesse, Kristin Götze und Pfarrerin Hermine Fuchs den Zustand des kleinen Gotteshauses ins Blickfeld der Öffentlichkeit und sind seitdem auf dem Weg zur Sanierung ein gutes Stück vorangekommen. Als nächsten Schritt haben sie noch für dieses Jahr den Ersatz der maroden Holzfenster im Blick. Zudem bekommt die Niedersynderstedter Kirche ihre Uhr zurück, die zurzeit in einer Werkstatt restauriert wird.

Von dort aus zog der Tross entlang der Ilm nach Hetschburg. Dort war der Saal des Gasthauses „Zum Lindenbaum“ reserviert, wo die Wanderer ein herzhaftes Mittagessen bekamen. Entlang des Thüringer Töpferweges ging es schließlich zurück nach Buchfart. Dort nutzten die Niedersynderstedter noch die Chance, sich im Mühlenladen bei Kaffee und Kuchen zu stärken – und einige Bierkenner wollten natürlich auch das Buchfarter Mühlenbräu aus der lokalen Brauerei verkosten.