Rentner mit kleinem Anteil an Bürgerbefragung zum Verkehr

Eine positive Zwischenbilanz haben das Dezernat III der Stadtverwaltung und die Professur Verkehrssystemplanung der Bauhaus-Universität für ihr gemeinsames Projekt WENaMo gezogen. Die Abkürzung steht für „Weimarer Konzept zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung“. Es zielt auf eine grundlegende Neuausrichtung der Verkehrspolitik in Weimar. Fuß- und Radverkehr in der Innenstadt stehen dabei besonders im Fokus.

Seit dem 23. September läuft eine Online-Befragung zur Mobilität in der Weimarer Innenstadt. Sie hat inzwischen 1600 Rückmeldungen erhalten, berichtete am Dienstag Prof. Dr.-Ing. Uwe Plank-Wiedenbeck vom Partnerlehrstuhl an der Uni. „Mit 600 Personen hatten wir gerechnet.“ Das bestätige: Sowohl das Thema als auch die Form der Befragung seien richtig gewählt.

Zuletzt sind nach Angaben des Professors zusätzlich Erhebungen bei Innenstadtbewohnern und Gewerbetreibenden gemacht worden. Weil es bei der Zustellung durch eine Postwurfsendung Probleme gab, habe man die Online-Befragung bis 22. Oktober verlängert und nehme auch danach noch Anregungen der Bürger an. Auch diese müssen allerdings online eingegeben werden.

Bereits jetzt nennt Uwe Plank-Wiedenbeck die Befragung gut durchmischt, wenn auch nicht repräsentativ. Es gebe junge und ältere Teilnehmer, beinahe gleich viele Frauen und Männer. Etwa sechs Prozent der Rückmeldungen kämen von Rentnern. Mancher Teilnehmer habe sich allerdings auch zur Ostumgehung oder zum ÖPNV geäußert, obwohl die Befragung darauf nicht zielt.

Nach der Auswertung der Befragung sollen Workshops im Oktober und November der nächste Schritt sein. Deren Themen stehen bereits vor Abschluss der Befragung fest. So sollen sich drei der Werkstattgespräche mit Radverkehr in der Fußgängerzone, der Ausweitung der Fußgängerzone und mit dem Verkehr am Burgplatz beschäftigen. Die Werkstatt-Teilnehmer aus der Bürgerschaft werden ausgelost, so die verantwortliche Beigeordnete Claudia Kolb. 60 Weimarer hätten dafür Interesse angemeldet.

In einem nächsten Schritt sollen Verkehrsversuche in der Innenstadt durchgeführt werden. Auch hier stehen Themen wie Radfahren in der Fußgängerzone oder Sperrung des Burgplatzes vorn an.

Vor Beantragung der nächsten Stufe im Bundeswettbewerb, an dem das Weimarer Projekt beteiligt ist, soll in den Stadtratsausschüssen Bericht erstattet werden. Spätestens dann dürften auch Fragen danach gestellt werden, ob eine reine Online-Befragung nicht breite Teile der Bürgerschaft ausschließt. Allen voran die Senioren Ü65 mit 23 Prozent der Bevölkerung (Ü60 sind es 29 %), aber auch andere Menschen, denen eine Umfrage auf Papier besser gerecht geworden wäre.

umfrage.weimar.de