Reservierungen für Oster-Gottesdienste

In der Karwoche und zum Osterfest sind Gottesdienste traditionell sehr gut besucht. Da der Platz in den Kirchen angesichts der Corona-Einschränkungen begrenzt ist, nimmt die katholische Gemeinde ab 22. März Reservierungen an. In Weimar sind diese über die Homepage von Herz Jesu möglich, in Bad Berka unter 036458/41467. In Schöndorf nimmt Elfie Peuker vom Kirchortrat Reservierungen an. In Oberweimar ist dies über ausliegende Listen möglich. red