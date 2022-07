In Uhrenwerk in Weimar Nord feiert die Band „Rest of Best" 35. Geburtstag.

Weimar. Für die Feier am Freitag gibt es noch Karten.

Vor einer Woche feierte Frontmann Roland Rynkowski Geburtstag. Jetzt ist seine Band an der Reihe. Mit Gästen will „Rest of Best“ am Freitag, 1. Juli, im Uhrenwerk in Nord ihr 35-jähriges Bestehen feiern. Auf der Bühne sind am Abend noch weitere Musiker zu erleben, so drei Rynkowski-Söhne. Los geht es um 19 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher. Karten sind noch an der Abendkasse zu haben.