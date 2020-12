„Rest of Best“ überrascht vor Weimars Markt-Krippe

Selbst der Weihnachtsmann hielt das Mini-Konzert von "Rest of Best" am Samstag auf Weimars Markt mit dem Handy fest.

So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit ist trotz Corona möglich. Am späten Samstagnachmittag überraschte die Band „Rest of Best“ die Passanten auf dem Weimarer Marktplatz. Vor der Krippe gab das Kult-Quartett zwei Weihnachtslieder zum Besten. Das festliche Stelldichein komplettierte der Weimarer Journalist Michael Hesse, der als Weihnachtsmann daher kam und Süßigkeiten an die Jüngsten verteilte.