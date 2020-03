Restaurierte Orgel wird eingebaut

Wenn am Sonntag, 7. Juni, in der Kirche St. Ursula zu Taubach die restaurierte Witzmann-Orgel wieder eingeweiht wird, geht für die Kirchengemeinde eine sechsjährige Phase intensivsten Einsatzes für den Erhalt des historischen Instruments zu Ende. Mehr als 43.000 Euro wurden in den vergangenen fünf Jahren in 42 Benefizveranstaltungen gesammelt, um zur Finanzierung des Projektes „Restaurierung der Witzmann-Orgel“ beizutragen. Darüber informierte Matthias Rathmann vom Gemeindekirchenrat. Ein gewaltiger Kraftakt, der auch die Erarbeitung des Nutzungskonzeptes über die Antragstellung bei den zuständigen Behörden und die Beantragung von Fördermitteln für die Orgel einschließt, adressierte Pfarrerin Johanna Oberthür bei Vorstellung der „KulturZeit 2020“ herzliche Dankesworte an Anneliese Eisenberg, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, und Matthias Rathmann.

Zur Erinnerung: Bereits in den Jahren zuvor hatte die Kirchengemeinde Taubach für den Erhalt ihres Gotteshauses unermüdlich die Spendentrommel gerührt und mit der „KulturZeit“, aber auch durch viele Einzelspenden mehr als 73.000 Euro gesammelt, um den Eigenanteil für die Sanierung des Kirchengebäudes aufzubringen. In vier Bauabschnitten wurde die Orgel seit 2016 von der Firma Orgelbau in Waltershausen denkmalgerecht restauriert und soll nun wieder im Klangideal des Orgelbaus im 19. Jahrhundert und ihres Erbauers August Witzmann zu erleben sein, kündigte Matthias Rathmann an. Dazu trägt auch bei, dass das verschwundene 16 Fuß-Bassregister rekonstruiert wurde.

Derzeit läuft der Einbau der Orgel. Der bislang milde Winter begünstigte den planmäßigen Fortgang der Arbeiten in der nur notdürftig beheizbaren Kirche. Ihre Einweihung ist der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe „Kulturzeit in St. Ursula 2020“ im Rahmen des 900-jährigen Ortsjubiläums. Eröffnet wird die „KulturZeit“ im Jubiläumsjahr am 31. März mit dem Literaturkreis und dem Posaunenchor Taubach. Es folgen bis zum 6. Dezember zehn Veranstaltungen. Alle Veranstaltungen sind Benefizveranstaltungen für die Orgel. „Es sieht gut aus, aber wir müssen weiter sammeln, um alles bezahlen zu können“, unterstreicht Anneliese Eisenberg. So fallen beispielsweise rund 1000 Euro Heizkosten an. Auch das Umfeld der Orgel wurde neu gemalert und geputzt.

Das Nutzungskonzept sieht eine enge Kooperation mit der Hochschule für Musik Franz Liszt vor, die in Taubach eine nach allen Regeln der Orgelbaukunst restaurierte Witzmann-Orgel im authentischen Thüringer Orgelklang vorfindet. Auch wenn mit ihrer Wiedereinweihung ein weiteres wesentliches Kapitel bei der Instandsetzung der Kirche St. Ursula geschlossen werden kann, der Erhalt der Kirche und die Pflege der Orgel bleiben für die Kirchengemeinde wichtige Aufgaben. Für beides werden weiterhin Spendengelder benötigt. Deshalb werde die „KulturZeit in St. Ursula“ fortgeführt, verspricht Matthias Rathmann. Für das Jahresprogramm 2021 werden bereits erste Vorgespräche geführt. So bleibt die Kirche bleibt „kultureller Mittelpunkt des Ortes“.