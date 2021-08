Rettwitz hat seinen neuen Spielplatz

Rettwitz. Einweihung nach zwei Jahren Vorarbeit dank vieler Förderer und tatkräftiger Helfer vor Ort

Was lange währt, das soll ja am Ende gut werden, sagt man. Und so freuten sich am Ende Kinder und Erwachsene, dass nun auch Rettwitz einen Spielplatz hat. Zeit wurde es, denn zu den 45 Einwohnern gehören 17 Kinder, und as 18. ist bereits unterwegs.

„Begonnen hatten wir 2019, den Spielplatz zu planen“, erinnert sich Ortsteilbürgermeisterin Karin Sorge. „Wir erhielten vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 4300 Euro Lottomittel.“ Das war der finanzielle Grundstein.

Die Corona-Pandemie sorgte für einige Verschiebungen in der Vorbereitung. In diesem Jahr konnten die Arbeiten schließlich abgeschlossen werden. „Große Anstrengungen kamen auf die Männer zu, die mit Bagger und Lkw das Erdreich ausgehoben haben“, berichtet Karin Sorge. Sie trafen auf einen sehr steinigen Untergrund, wo der Spielplatz hergerichtet werden sollte. Die vorliegenden Leitungspläne stimmten nicht. Eine Regenwasserleitung, die nicht eingezeichnet war, musste teilweise umverlegt werden.

Der neue Spielplatz hat nun einen Kletterturm mit Rutsche, ein Dreieckspiel mit Schaukel und eine Wippe, die aus Krakendorf stammt. Dort war der Spielplatz bereits erneuert und die Wippe für Rettwitz reserviert worden. Insgesamt kostete der Spielplatzbau in Rettwitz 9300 Euro. Die Arbeitsleistungen der Einwohner sind darin allerdings nicht eingerechnet. Allein 6100 Euro wurden für neue Spielgeräte fällig. Material, Borde, Zaun und dergleichen kosteten 3200 Euro.

„Vielen herzlichen Dank an unsere Sponsoren, an das Ministerium, an den Feuerwehrverein Krakendorf/Rettwitz, die Stiftung Blankenhain für gesellschaftliches Engagement, die Thüringer Energie, die IFAM Sicherheitstechnik Erfurt“, schreibt die Bürgermeisterin. „Danken möchten wir auch der Stadt Blankenhain, dem freien Spielplatzprüfer Chris Küster und all denen, die uns ihre Gerätschaften (Bagger, Lkw) kostenfrei zur Verfügung stellten sowie allen fleißigen Helfern.“