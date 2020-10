Polier Daniel Feldtmann hat wahrscheinlich noch nie zwei Richtsprüche in einer Woche gehalten. Der Polier der WBB Bau & Beton Umpferstedt ist eigentlich auf dem Anbau des Humboldtgymnasiums beschäftigt. Dort schlug seine Stunde schon zu Wochenbeginn beim Richtfest.

Sein Richtspruch am Freitag an der Paul-Klee-Straße darf derweil als Geburtstagsgeschenk gelten. Dort ist Detlef Schuchardt der WBB-Polier und hatte seinen 61. Geburtstag. Er war schon für den ersten Bauabschnitt 2017/18 verantwortlich und nun auch für den zweiten. Nur Reden vor Publikum sind nicht sein Metier, weshalb er dem jungen Kollegen gern den Vortritt ließ.



Die Weimarer Wohnstätte hatte zum Richtfest für die weiteren vier Wohngebäude an der Paul-Klee-Straße geladen. Insgesamt 48 Wohnungen entstehen dort, 26 davon sind Sozialwohnungen. Dafür erhielt das städtische Wohnungsunternehmen Förderung vom Freistaat Thüringen, von der sich Geschäftsführer Udo Carstens in der Zukunft durchaus noch mehr wünscht.

Der zweite Bauabschnitt an der Paul-Klee-Straße. Foto: Stefan Eberhardt

Oberbürgermeister Peter Kleine sieht das genauso. Weimar wachse im Schnitt um 250 Bewohner im Jahr. Das Jahr 2019 habe die Stadt mit 65.749 Einwohnern abgeschlossen. Damit sei es wahrscheinlich, dass demnächst die Marke von 66.000 fällt. Das sei Grund genug für weiteren Wohnungsneubau, „hier und an anderen Standorten“. Schon die Wohnungen aus dem ersten Bauabschnitt seien binnen weniger Wochen vermietet gewesen. Dabei kam die Hälfte der Mieter von außerhalb.

Vorbildlich für Thüringen nannte Frank Emrich, der Verbandsdirektor des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft, das Vorgehen in Weimar. „So reagiert man auf eine positive Bevölkerungsprognose.“

Nicht aufgegangen ist die Hoffnung von der Grundsteinlegung im Mai: Corona hat sich nicht verflüchtigt. Aber vier Monate später sind die Rohbauarbeiten im Zeit- und Kostenrahmen weitgehend abgeschlossen. Teilweise hat der Innenausbau begonnen, erinnerte Harry Wunder für die Rohbaufirma WBB. Das sei Männern wie Detlef Schuchardt, den Planern von Hartmann und Helm, der Statikern, der DG Bau und den Betonelementen aus Buttstädt zu verdanken.

Polier Detlef Schuchardt hatte am Tag des Richtfests auch Geburtstag. Foto: Michael Baar

Bis zum Jahresende 2021 werden die Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen bezugsfertig. Im Frühjahr will die Wohnstätte in die Vermarktung gehen. Wer will, der könne bereits sein Interesse schriftlich bekunden. Das Unternehmen geht für den zweiten Bauabschnitt an der Paul-Klee-Straße von rund 11 Millionen Euro Baukosten aus.

Noch in diesem Jahr sollen in der Moskauer Straße sanierte 84 Wohnungen und Räume für zwei Gruppen im Betreuten Wohnen fertiggestellt werden. Bereits vermietet sind die Wohnungen in der sanierten Trierer Straße 48 und an der Cranachstraße. Vom kommenden Jahr an soll auch die Bebauung im Landfried wieder ein Thema werden.