In langer Schlange warteten Erwachsene und Kinder geduldig auf Einlass an der Avenida Therme in Hohenfelden.

Riesenansturm auf Therme am Stausee

Riesiger Andrang herrschte am Samstag bei der Wiedereröffnung der Avenida-Therme am Stausee Hohenfelden nach der Corona-Pause. Bereits vor 10 Uhr hatte sich eine fast 100 Meter lange Menschenschlange gebildet, in der allerdings auf Abstand geachtet wurde. 375 Badegäste dürfen ab sofort unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes die beliebte Therme besuchen. Vorerst noch außer Betrieb bleiben die Luftsprudler der Hot-Whirlpools, die Reifenrutsche „Crazy River“ sowie in der Saunenwelt das Dampfbad und das Gradierwerk. Geöffnet ist die Therme täglich 10 bis 23 Uhr.