Das Strandpark-Gelände am Stausee Hohenfelden erlebt Thüringens größte Weltkindertags-Feier.

Riesenparty zum Kindertag am Stausee Hohenfelden

Hohenfelden. Unter anderem treten Sasha und Leony am Mittwochnachmittag im Weimarer Land auf.

In einer Koproduktion stellen der ortsansässige Veranstalter „Glanz & Gloria“, der Radiosender Antenne Thüringen und der Fleischwaren-Hersteller „Die Thüringer“ am Mittwoch, 20. September, ihren großen „Familienfeiertag“ auf dem Freizeitpark-Gelände am Stausee Hohenfelden auf die Beine. Los geht es 10.30 Uhr, das Bühnenprogramm unter anderem mit Auftritten von Sasha, Leony und Dikka startet 12 Uhr.

Der aktuell dort gastierende Hüpfburgenpark ist Teil des Programms. Neu im Angebot sind zusätzliche Parkflächen am Kranichfelder Sportplatz inklusive Shuttleservice zum Gelände. Tickets kosten für Erwachsene 19,90 Euro, Kinder 9,90 Euro und vierköpfige Familien 39,90 Euro, außerdem ist ein Team-Ticket für bis zu fünf Vereinsmitglieder (45 Euro) im Angebot. Für Kinder bis zu drei Jahren ist der Eintritt frei.