„Riskante Träume“: Weimarer Reden gehen mit Thea Dorn in die zweite Runde

Als zweite von drei Rednerinnen ist am Sonntag die deutsche Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Fernsehmoderatorin Thea Dorn zu Gast bei den Weimarer Reden im Großen Haus des DNT. Die 30. Auflage steht unter dem Motto „Riskante Träume“ und wird moderiert von Liane von Billerbeck.

Thea Dorn studierte Philosophie und Theaterwissenschaft, war später als Dramaturgin und Autorin am Schauspielhaus Hannover tätig. Sie schrieb preisgekrönte Romane, Drehbücher und Essays, beispielsweise „Die deutsche Seele“ zusammen mit Richard Wagner. Zuletzt erschien „Trost. Briefe an Max“. Der ARD-Film „Männertreu“, zu dem Thea Dorn das Drehbuch schrieb, wurde sowohl mit dem Deutschen Fernsehpreis als auch dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Thea Dorn ist regelmäßige Autorin der Zeit, von 2004 bis 2014 moderierte sie „Literatur im Foyer“, seit März 2017 gehört Thea Dorn zur Kritikerrunde der ZDF-Sendung „Literarisches Quartett“, deren Gastgeberin sie seit März 2020 ist.

Beginn im DNT ist am 19. März um 11 Uhr. Tickets sind auch direkt vor den Reden für 12 Euro an der Theaterkasse erhältlich. Beschließen wird das Format die Philosophien Svenja Flaßpöhler am 26. März.