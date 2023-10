Ritter feiern Saisonfinale in Kranichfeld

Kranichfeld. Die Niederburg der Zweiburgenstadt öffnet sich am kommenden Wochenende zum mittelalterlichen Markt samt zweitägigem Turnier.

Die Herbsttage, an denen prasselndes Holzfeuer willkommenes Beiwerk zur Geselligkeit ist, rufen das Mittelalter auf den Plan – oder genauer: auf den Planhof der Kranichfelder Niederburg. Alle Jahre wieder richtet dort die Torgauer Agentur „Sündenfrei“ ihr herbstliches Ritterturnier samt mittelalterlichem Markt aus. Die Ritter, Krämer, Handwerker, Gastwirte, Gaukler, Musiker und Artisten der Agentur feiern am Wochenende, 7. und 8. Oktober, in der Zweiburgenstadt das Finale ihrer Saison.

Diesmal steigen fünf Ritter in die Sättel, um sich im Kampf hoch zu Ross zu messen. Herold Heinrich von Torgowe ruft zum Lanzenstechen. Bei dem Wettkampf kommt es darauf an, die eigene Lanze am Schild des Gegners zu zerbrechen. „Drei zerstörte Lanzen bedeuten den Sieg“, erklärt der Herold, „und wenn jemand vom Pferd fällt oder aufgibt, ist der Kampf ebenfalls beendet.“ Tut das weh? „Und ob“, so Heinrich. „Die Ritter passen zwar auf sich auf und reiten nicht mehr so tollkühn wie vor 700 Jahren, aber wenn die fast drei Meter lange Lanze auf den Schild trifft, dann kracht es ordentlich, selbst wenn die Lanzen aus Balsaholz sind.“ Zwei Mal an beiden Tagen können die Zuschauer das Turnier verfolgen.

Hinzu kommt eine Feuer-Reitshow am Samstagabend um 20 Uhr. Rings um den Turnierplatz, auf den großen Wiesen des Planhofes, im Wäldchen und im Innenhof der Burg werden an die 50 Handwerker- und Krämerstände und Ritterzelte aufgebaut. Wie in jedem Jahr begleiten Musik, Gaukelei und die Flugschau des ansässigen Falknerhofes Schütz das Turnier.

Altes Liedgut und Mittelalter-Rock

Mit dabei sind auf der großen Bühne die Bands Die Streuner sowie Donner und Doria, die mit altem Liedgut und rockigen Mittelalter-Hits aufwarten. Die Gaukler Lupus und Feuerreiner zeigen ihre Shows mitten im Publikum, im Burghof präsentiert die Gruppe „Angerspil“ aus dem Rheinland ein Programm für Kinder und deren Eltern – eine Mischung aus Puppentheater, Musik, Tanz und Artistik. Auf der Turnierwiese, wenn nicht gerade Ritter das Geschehen bestimmen, treten das Duo Solunor und der Seiltänzer Walter von der Heide auf.

Kranichfelds Mittelaltertreiben ist Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr zu erleben. Der Eintritt kostet 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 16 Jahre. Auch Familientickets werden angeboten. Erwachsene in historischer Kleidung erhalten 2 Euro Rabatt. Für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei.