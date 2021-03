Darüber, was sich das Dorf in diesem Jahr leisten kann und will, schafft der Gemeinderat von Rittersdorf voraussichtlich am kommenden Montag, 15. März, Klarheit. Dann liegt dem Gremium der kommunale Haushalt für 2021 zum Beschluss vor.

In der öffentlichen Sitzung, die 20 Uhr im Vereinshaus beginnt, soll es zudem Informationen zur Fortführung des Breitbandausbaues, zum Winterdienst sowie zum Gehwegbau in der Neuen Straße geben. Auch für Bürgerfragen wird am Ende Zeit eingeräumt.