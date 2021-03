Rittersdorf. Die Gemeinde Rittersdorf investiert 95.000 Euro in den technischen Nachfolger des Feuerwehr-LO.

Ein neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr und die Erschließung der zweiten Hälfte des Wohngebietes „Am Hanfsack“: Das sind die beiden wichtigsten Investitionsvorhaben in diesem Jahr in Rittersdorf. Insgesamt 195.000 Euro stehen dafür im Haushalt bereit, dem der Gemeinderat in dieser Woche zustimmte.