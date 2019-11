Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rittersdorfer reden über Windkraft

Kaum., dass die Kirmes vorüber ist, hat die Rittersdorfer der ernsthafte Alltag wieder. Für diesen Mittwoch, 13. November, sind sie zur jährlichen Einwohnerversammlung um 20 Uhr in ihr Vereinshaus eingeladen. Bürgermeister Johannes Rokosch gibt dabei unter anderem Informationen zum Stand der Windpark-Pläne in der Region. Schließlich haben die Rittersdorfer im benachbarten Treppendorf ein ausgewiesenes Vorranggebiet für Windenergie gleich vor der Haustür. Die Besucher erfahren darüber hinaus, wie in den kommenden Monaten der Winterdienst in der Gemeinde geregelt sein wird. Und nicht zuletzt will die höchstgelegene Gemeinde des Weimarer Landes einen Ausblick auf ihre Vorhaben des kommenden Jahres geben.