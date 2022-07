Rodeo-Elite reitet in Linda

Linda. Zum größten Team-Roping-Turnier diesseits des Atlantiks hat die Lindaer Twin-S-Ranch für den 1. und 2. Juli eingeladen.

Einen Wettbewerb von Weltrang erlebt an diesem Wochenende das Publikum auf der Lindaer Twin-S-Ranch. Steffen Schorcht hat die 40 besten Rodeo-Reiter auch acht europäischen Nationen zu sich ins Dörfchen eingeladen, um hier das größte Team-Roping-Turnier außerhalb des amerikanischen Kontinents auszurichten. Beim Team-Roping ist es Aufgabe zweier Reiter, zu Pferde einen Stier mit dem Lasso einzufangen. Der „Header“ seilt den Kopf ein, der „Heeler“ die Hinterfüße des Tieres. Ein kleineres Turnier war für den Vorgeschmack bereits am Freitagabend angesetzt. Das große Spektakel in der Arena wartet am Samstag, 2. Juli, von 11 Uhr an bis in den Nachmittag hinein. Zuschauer sind auf der Ranch natürlich willkommen. Für Getränke und Imbiss wird gesorgt sein.