Rohrbruch in Weimars Asbachstraße: Alle Anlieger ohne Wasser

Wasserleitungshavarie in der Asbachstraße. Nach einem Defekt in der Hauptleitung musste am Donnerstagnachmittag in der gesamten Straße parallel zum Schwanseebad und für zwei Grundstücke der unteren Bertuchstraße mehrere Stunden lang das Wasser abgestellt werden.

Die defekte Stelle war schnell gefunden. Denn das Wasser ergoss sich durch die Masthülse einer Straßenlaterne und später auch durch die Gehweg-Deckschicht auf die Straße.

Der Wasserversorger und der Tiefbau-Havariedienst nahmen sich den Rohrbruch umgehend vor. Sie fanden ihn in etwas 1,50 Metern Tiefe, mitten im Gehweg. Gegen 19 Uhr war am defekten Rohr eine Schelle gesetzt. Doch als die Schieber dem Wasser wieder freien Lauf ließen, zeigte sich neben der reparierten noch eine undichte Stelle. So musste der Druck wieder von der Leitung genommen werden und der Reparaturtrupp ein weiteres Mal ran.