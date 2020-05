Rolf Kallenberg, Ehrenmitglied des SV Am Ettersberg, feiert am 15. Mai 2020 seinen 70. Geburtstag.

Ettersburg. Das Ehrenmitglied gehört seit 1966 zum Inventar des SV Am Ettersberg.

Rolf Kallenberg feiert am Freitag 70. Geburtstag

Nur einen kleinen Empfang lässt die Corona-Zeit zu, wo eigentlich eine große Feier geplant war. Dennoch wollen die Mitglieder des SV Am Ettersberg ihrem Vorstandsmitglied Rolf Kallenberg am heutigen Freitag zeigen, was er ihnen wert ist: Der Mann, der seit 1966 das Vereinsleben mitprägt, wird 70 Jahre alt.

1966 trat er als Teenager dem Ettersburger Sportverein bei und ist damit heute das langjährigste Mitglied. Seine Laufbahn als aktiver Fußballer musste Kallenberg nach einer komplizierten Verletzung bereits mit 22 Jahren aufgeben. Er blieb als Übungsleiter und Organisator dabei, erlebte Ende der 80er-Jahre die sportlich erfolgreichsten Zeiten mit dem Bezirksliga-Aufstieg unter Trainer Günter Reimann mit, unterstützte im Vorstand die unvergessene Annerose Leder. Als die großen Zeiten mit dem Kreispokalsieg 1994 endeten, war er weiterhin da, Vorbild und Ratgeber für die Spieler. Als Geschäftsführer eines Baubetriebes sorgte der studierte Bauingenieur auch dafür, dass Sponsorengelder den Betrieb am Laufen hielten.

Als Ruheständler und Ehrenmitglied verbringt Rolf Kallenberg noch heute die meiste Zeit auf dem Vereinsgelände. Gemeinsam mit seiner Frau Christine hält er das Sportlerheim sauber und sortiert die Wäsche.