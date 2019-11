Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rolf Voigt, Gründer und Leiter der „Wilden Bühne, ist tot

Noch zu seinem 80. Geburtstag stand er bei den Kiebitzensteinern in Halle selbst auf der Bühne. Das Kabarett war sein Leben. Auch beim Fest zu seinem Ehrentag. Kabarettist Arnulf Rating erinnert sich an einen ideenreichen, originellen und tatkräftigen Kollegen. In Weimar rief Rolf Voigt 2007 die „Wilde Bühne“ ins Leben, damals in der Geleitstraße. Noch im Mai dieses Jahres stellte er voller Elan das Programm für das Sommertheater der „Wilden Bühne“ im Hof des Kirms-Krackow-Hauses vor. Seine Stimme ist nun für immer verstummt. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Rolf Voigt bereits am 18. Oktober im Alter von 81 Jahren.

Seine letzte Vorstellung findet am heutigen Mittwoch um 15 Uhr an jenem Ort statt, der ihm in den letzten Jahren ans Herz gewachsen ist, im Kirms-Krackow-Haus an der Jakobsstraße 10. Vor der Wende hatte Rolf Voigt das Kabarett „Die Kiebitzensteiner“ in Halle übernommen. Zuvor war er in Magdeburg bei den „Kugelblitzen“ Seine Magdeburger Zeit fand ihre Krönung in der Eröffnung des ersten und einzigen Kabarettneubaus der DDR. Damals gemeinsam mit dem Kabarettisten und heutigen Intendanten des Kabaretts „Die Oderhähne“, Wolfgang Flieder.

Rolf Voigt war ein Direktor, Dramaturg, Regisseur, Organisationstalent und Komödiant, an den sich die einstigen Kollegen mit großer Dankbarkeit erinnern. Mit Stefan Klucke vom Musikkabarett „Schwarze Grütze“ plante er für kommendes Jahr noch ein Weihnachtsstück für Annaberg-Buchholz. Von seinen vielen Verbindungen in der Kabarett-Szene profitierte mit vielen Gastspielen auch „Die wilde Bühne“ in Weimar.

Nach Weimar war er mit dem „Kabarett Sinnflut“ gekommen, auf dessen Bühne er als Darsteller aktiv war. Während andere sich im Alter zur Ruhe setzen, legte Rolf Voigt noch einmal so richtig los. Ein Leben für die Bühne hat sich vollendet. Über sein Theater- und Kabarettleben wollte er in einem Buch berichten. Das Projekt bleibt unvollendet.

Heute, Mittwoch, 15 Uhr, Kirms-Krackow-Haus, Jakobsstraße 19, In memoriam Rolf Voigt