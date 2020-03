Rollstuhl-Erfahrung in drei Etappen in Kranichfeld

„Unbeatable“ stand auf dem Trikot von André Bienek. Der Rollstuhlbasketballer war einer von drei Spielern aus dem Bundesliga-Kader der RSB Thuringia Bulls aus Elxleben, die am Mittwoch für einen denkwürdigen Erlebnis- und Inklusionstag an der Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld sorgten. Echte Weltrekordler in Aktion: 60 Pflichtspiel-Siege in Folge haben die Bulls aktuell erzielt, das gelang noch keiner Rollstuhl-Basketballmannschaft zuvor. In der Zweiburgenstadt ging es für Bienek sowie seine Teamkameraden Hubert Hager und Roman Wenzel aber nicht darum, zu glänzen und sich für ihre Tricks feiern zu lassen. Sondern sie setzten die Schüler in 28 mitgebrachte Rollstühle und ließen sie nicht nur spielen, sondern zeigten ihnen auch Techniken, die ein Rollstuhlfahrer im Alltag braucht.

Die Idee zu diesem Aktionstag hatte Jörg Bauer: Der Bundeswehr-Soldat sitzt im Sozialausschuss des Stadtrates und ist Elternsprecher der Kranichfelder Grundschule. Er stellte die Verbindung zu den Elxlebenern her und regte den Inklusionstag als gemeinsame Veranstaltung von Regel- und Grundschule an. Es gab drei Durchgänge: am Morgen zunächst für die Viertklässler der Grundschule und die fünften Klassen der Regelschule, später am Vormittag waren die Stufen sechs und sieben an der Reihe, zum Schluss die Acht- und Neuntklässler. Die Halle war in drei Bereiche aufgeteilt: einen für Basketball, einen für Rugby mit speziellen Rollstühlen, die auch härtere Rammstöße aushalten, und einen dritten für das Thema „Rollstuhl im Alltag“. Alle 160 Regel- und 30 Grundschüler absolvierten die Stationen gruppenweise, nach einer festen Zeit wurde gewechselt. Schulleiterin Ines Hüter und ein Trio aus dem Schülercafé-Team versorgten die Gäste mit belegten Broten, Kaffee, Tee und Obst.

Die Thuringia Bulls absolvieren ein rundes Dutzend solcher Termine in Schulen pro Jahr, aber es könnten schon bald deutlich mehr werden: Eine fünfköpfige Delegation des Förderkreises Goolkids aus dem fränkischen Bamberg tauchte überraschend am Morgen in Kranichfeld auf, um sich den Aktionstag anzuschauen. Der Verein vermittelt sozial Benachteiligten oder Menschen mit Behinderungen besseren Zugang zu Sportangeboten und will im neuen Schuljahr mit den Bulls durch Schulen in Nordbayern touren.