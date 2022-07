Rollstuhlcafé der Lebenshilfe in Weimar

Weimar. Am Freitag und Samstag sind vor allem pflegende Angehörige in der Weimarer Marktstraße willkommen.

„Plätzchen und Schwätzchen“ verspricht das Rollstuhlcafé, welches das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli, in seinem Laden „Lebensart am Palais“ in der Marktstraße 22 anbietet.

Die Lebenshilfe beteiligt sich damit an der Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen. Willkommen seien nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch deren Angehörige, Freunde und sonstige Interessierte. Der Laden verfügt über einen barrierefreien Toilettenraum mit Pflegeliege sowie einen mobilen Personenlifter. Der Eltern- und Angehörigenverein der Lebenshilfe steht mit seinen Mitgliedern für Informationen und Beratungen, aber auch zum Zuhören bereit – am Freitag 15 bis 18 und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.