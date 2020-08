Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Romantik mit Abstand

Zu Open Air-Konzerten mit Liedern aus Romantik, aus Chanson und Pop wird am Donnerstag, 6. und 13. August, in den Innenhof der Alten Feuerwache, Erfurter Straße 39, eingeladen. Das urbane Flair unterstreicht die Literaturauswahl und die Arrangements für Violine, Klavier und Gesang. Es wirken mit: Sopranistin Christina Bernhardt, Geiger Maximilian Hörmeyer und Yury Ilinov, Klavier. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information sowie in der Thalia Buchhandlung.