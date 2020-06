Der Hof der ehemaligen Gaststätte „Akazienhof“ in Heichelheim ist vielseitig nutzbar – wie hier bei einem Oktoberfest.

Eine Räum- und Putzaktion startet der Bürgerverein Heichelheim an diesem Samstag

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rostfläche wird gepflastert

Heichelheim. Eine Räum- und Putzaktion startet der Bürgerverein Heichelheim am Samstag, 27. Juni, auf dem Gelände der zum Bürgerhaus umgestalteten ehemaligen Gaststätte „Akazienhof“. Sie pflastern im Hof einen „Rostbereich“, der in Kürze eingeweiht werden soll, teilte Ortschaftsbürgermeister Alexander Ungert mit. Der Hof und die drei Räume stehen, je nach Bedarf, zum Mieten für Privatfeiern zur Verfügung. Der Bürgerverein als „Akazienhof“-Pächter veranstaltet zudem ab sofort wieder an jedem Freitag seinen Stammtisch mit Gästen und Interessierten – natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. red