Rückblick 2020: Felsiger Grund bremst Kanalbau im Weimarer Land

Georg Scheide, Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbandes Nordkreis Weimar, und der Polier der Firma WBB, Hubert Gappa, an einer der Unterdruck-Anlagen, mit der das Abwasser aller 138 Hausgrundstücke in Krautheim künftig zur neuen Kläranlage des Dorfes transportiert werden soll.

Michael Grübner über erhebliche Investitionen in das Abwassernetz in Krautheim, in der Landgemeinde Grammetal, in Wohlsborn und Lehnstedt.

Europäisches Recht zum Gewässerschutz will es so, dass in diesem Jahr einmal mehr ins Abwassernetz zahlreicher Gemeinden im Landkreis investiert wird.

In der Landgemeinde Grammetal treibt der Abwasserverband in Mönchenholzhausen, Hopfgarten und Niederzimmern den Kanalbau im Trennsystem voran. Das soll in Zukunft Kosten sparen. Der Grammetal-Verband entsorgt in die Kläranlage Wallichen und muss dafür an den Entwässerungsbetrieb Erfurt Gebühren je nach Menge zahlen. Wird nur das Schmutz-, nicht aber das Regenwasser eingeleitet, senkt das die Kosten.

Um die Abwasserpreise machen sich auch die Grammetal-Ortschaften Nohra, Ulla, Obergrunstedt und Isseroda Gedanken. 2004 hatten sie dem Abwasserzweckverband Weimar die Entsorgung übertragen und seither im großen Verband von günstigen Gebühren profitiert. Im Dezember 2019 kündigte der Nachbar diese Vereinbarung jedoch zum Jahresende 2021. Die Landgemeinde beauftragt deshalb ein Berliner Unternehmen, um Varianten der künftigen Entsorgung im Grammetal abzuwägen.

Innovativ baut 2020 der Abwasserzweckverband des Nordkreises. In Wohlsborn wird eine Entsorgungsvariante realisiert, bei der das Abwasser über neue Hauspumpstationen von jedem Grundstück per Überdruck in Richtung der Kläranlage Leutenthal transportiert wird.

In Krautheim passiert genau das Gegenteil. Hier entsteht eine Vakuum-Anlage, die Fäkalien wie Rohrpost durch die Leitung bis zur ebenfalls neuen Kläranlage am Ortsrand in Richtung Haindorf saugen soll. Bei der Planung hatte der Verband aber offenbar den hohen Fels-Anteil im Boden unterschätzt. Die Schachtarbeiten geraten um gut ein Vierteljahr in Verzug. Im Frühjahr 2021 soll der Bau nun beendet sein.

Ein neues Kanal-Trennsystem für Schmutz- und Regenwasser baut der Abwasserzweckverband Mellingen in Lehnstedt – mitsamt einer Kläranlage, die am westlichen Ortsrand zwischen Kreisstraße und Bahndamm ins Erdreich versenkt wird. Eine solche Scheibentauchkörperanlage war 2019 bereits in Oettern entstanden. An diese findet nun auch Kiliansroda Anschluss.

In Blankenhain baut der Zweckverband Jenawasser inzwischen im vierten Jahr ein Trennsystem. Der fünfte Abschnitt startet im Frühjahr auf der Ortsdurchfahrt zwischen dem „Vollen Mond“ und dem Abzweig nach Göttern. 2021 soll weiter um die Kurve in Richtung Autobahn gebaut werden.