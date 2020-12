Rückblick 2020: Unerwartet terminreiches Wahljahr in Region Weimar

Ein ausgesprochenes Wahljahr hätte 2020 gar nicht werden sollen. Zur Kommunal- und Landtagswahl hatten die Bürger in Weimar und im Weimarer Land ihre Kreuzchen bereits 2019 gesetzt. Dennoch ist das politische Votum übers Jahr recht häufig gefragt.

Direkt ins neue Jahr hinein fällt am 5. Januar noch eine obligatorische Wahl: Der Hohenfeldener Thomas Morche wird für eine dritte Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde bestätigt.

Ganz ohne Urnengang ordnen sich derweil die Kräfteverhältnisse im Kreistag neu: Am 13. Januar geben Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Bob-Olympiasieger Wolfgang Hoppe überraschend den Wechsel von den Freien Wählern zur CDU bekannt.

Eine Abstimmung in Erfurt findet am 5. Februar bundesweit Widerhall: Mit einer spontanen Demonstration auf dem Theaterplatz entrüsten sich auch Weimarer über die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Nach Drohanrufen wird sein Haus unter Polizeischutz gestellt.

Die Landespolitik wirkt sich auch auf das Wahlgeschehen in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße aus. Amtsinhaber Thomas Gottweiss (CDU) hat sein Landtagsmandat angenommen. Deshalb benötigt die Gemeinde, der auch Kromsdorf, Rohrbach und Leutenthal angehören, einen Nachfolger. Die Wahl am 15. März gewinnt die Parteilose Katrin Wörpel.

Nicht nur politische Mandate stehen 2020 zur Wahl. Mit 141 zu 170 Stimmen scheitert am 12. Juli in Neumark der Bürgerentscheid gegen den Bebauungsplan zum Schweinezuchtbetrieb van Asten: Dieser will umbauen und die Tierkapazität erhöhen. 311 von 407 Wahlberechtigten beteiligen sich.

Am 19. Juli wird der Großschwabhäuser Steffen Voigt ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Gemeinde. Die Wahl wird notwendig, da Amtsinhaber Florian Guddat sein Mandat vor Ablauf der Wahlperiode niederlegt. Am selben Tag erhalten Blankenhains Ortsteile Söllnitz, Loßnitz und Obersynder­stedt mit Carsten Schmidt einen neuen Ortsteilbürgermeister.

Und schließlich wird der 19. Juli auch für die junge Landgemeinde Grammetal zum entscheidenden Tag. Sie wählt ihren ersten Gemeinderat. Sieger sind die Freien Wähler mit knapp 43 Prozent der Stimmen und 9 von 20 Sitzen. Zweitstärkste Kraft wird mit fünf Mandaten die Wählergemeinschaft Landleben Grammetal. Die CDU folgt mit drei Sitzen. Elf der 16 Ortschaften sind im neuen Rat präsent, Niederzimmern sogar mit vier Vertretern.

Für den ersten hauptamtlichen Bürgermeister im Grammetal braucht es eine Stichwahl. Am 2. August setzt sich der Hopfgartener Roland Bodechtel (CDU) mit 1294 zu 1179 Stimmen gegen den Nohraer Andreas Schiller (CDU) durch.

Turnusmäßig wählen am 25. Oktober die Nauendorfer ihren Bürgermeister. Obwohl er nicht offiziell kandidiert, wird Marek Heusinger in der Stichwahl im Ehrenamt bestätigt – und nimmt an.

Zuvor wählten am 11. Oktober die Nachbarn in Tonndorf neu . Karsten Mentzel (CDU) hatte aus gesundheitlichen Gründen das Ehrenamt niedergelegt. Neuer Bürgermeister wird der Berufssoldat Tony Röser (38). Der Parteilose war bis dahin schon Beigeordneter.

Die letzte politische Wahl des Jahres in der Region vollzieht sich am 8. November in Weimar. Oberweimar-Ehringsdorf braucht einen Nachfolger für Karl-Heinz Kraass, der seit 1994 Ortsteilbürgermeister ist und legt sein Mandat aus persönlichen Gründen niederlegte. Die Bündnisgrüne Ines Bolle gewinnt die Wahl um seine Nachfolge.