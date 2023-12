Rückblick 2023: Große Baustellen in der Bildung

Hunderte Eltern demonstrieren am 24. März gegen die Schließung dreier Kindergärten in Weimar.

Wie der Freistaat, Weimar und das Weimarer Land mit Schulen und Kindergärten umgehen

Kinderbetreuung und Bildung kosten das Land und die Kommunen gleichermaßen Geld und sind deshalb in ihrer Kapazität allzu oft auf Kante genäht. Dass beanspruchte Nähte Gefahr laufen zu brechen, zeigt sich in diesem Jahr mehrfach.

Im Februar begehrt das Thüringenkolleg auf. Die einzige öffentliche Bildungseinrichtung im Freistaat, an der junge Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur erlangen können, sieht sich in Existenznot. Das benachbarte Schulamt will sich in jene Räume erweitern, die dem Kolleg als Wohnheim dienen. Ohne nahes Heim aber ergebe der Betrieb für die Abiturienten, die oft von auswärts kommen, wenig Sinn. Wie zum Beweis brechen mit dem Vermiet-Stop die Anmeldezahlen ein. Der Protest der Kollegiaten hat Erfolg. Im April spricht das Bildungsministerium vom Erhalt des Wohnheimes.

Nicht über zu wenig, sondern über zu viel Platz klagt die Stadt Weimar im März. Der Geburtenrückgang hat für einen Überhang an mehr als 500 freien Kindergartenplätzen gesorgt, den die Stadt nicht finanzieren möchte. Deshalb schlägt sie vor, drei Einrichtungen zu schließen. Deren Elternschaften, Förderer und Beschäftigte laufen Sturm, initiieren eine Petition und übergeben 4109 Unterschriften. Die Pläne versanden. Vorerst.

Eine ähnliche Debatte entzündet sich im November an der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) „Carl Zeiss“. Die hat in West zu wenig Platz und will ihre neue gymnasiale Oberstufe in Nord ansiedeln. Das dort ansässige Förderzentrum solle nach Legefeld umziehen, wo der Schulstandort saniert wird. Die Wohnstätte gibt zu bedenken, dass dies teuer wird. Die Ratsfraktionen von CDU und weimarwerk/FDP stellen deshalb zur Debatte, ob es die TGS überhaupt brauche oder ob man sie zur Regelschule rückabwickeln solle. Das beschwört den Protest an der Schule, dem sich am 30. November selbst Bildungsminister Helmut Holter (Linke) anschließt. Das Ergebnis: „Carl Zeiss“ bleibt.

Keineswegs als Nebelkerze entpuppen sich die Pläne, die im Frühjahr im Weimarer Land bekannt werden. Ein Gymnasium, das in Buttelstedt aus den Nähten platzt, und eine Regelschule in Berlstedt, die freie Kapazitäten hat, lassen den Kreis einen Tausch initiieren. Die Regelschüler des Nordkreises sollen allesamt in Buttelstedt, die Gymnasiasten in Berlstedt unterrichtet werden. An der Regelschule Berlstedt kommt dieser Vorschlag nicht gut an. Eltern fühlen sich übergangen und protestieren im Kreistag. Dieser stimmt im zweiten Anlauf am 5. Juni dennoch für den Ortswechsel.

Allerdings: Bildungspolitik erschöpft sich nicht nur in Abbau und Mangelverwaltung. Am 20. April kann Weimar am Hartwege Richtfest am inzwischen rund 30 Millionen Euro teuren Neubau der Jenaplan-Schule feiern. Und im August wird die Bildungslandschaft in Weimar sogar um eine neue evangelische, inklusive Gemeinschaftsschule bereichert.