Rückblick 2023: Weimar fehlt die Arbeitskraft

Personalmangel schlägt in der Stadt im öffentlichen Dienst wie in Unternehmen durch

„Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin?“ Zwölf Jahre nach der letzten Aufführung dieser Art zeigt das Schwanseebad am 18. August Open-Air-Kino, diesmal mit Loriot. Die Kult-Frage, über die Vicco von Bülows Knollennasen schwadronieren, beschäftigt auch Weimar übers Jahr: Wo laufen sie denn hin? In allen Lebenslagen scheinen nach der Pandemie Menschen zu fehlen.

Mehrfach muss die Stadtspitze Abbitte leisten, da aufgrund von Personalmangel Arbeit in den Ämtern liegen bleibt. Der Krankenstand macht vor dem Bürgerbüro nicht halt. Gleich sieben Beschäftigte fallen im April aus, weshalb die Wartefrist auf einen Termin bis zu vier Wochen betragen kann. Ein ähnliches Bild im September: Telefonische Erreichbarkeit sowie Öffnungszeiten des Fundbüros werden kurzfristig reduziert oder ganz gestrichen. Die Stadtbücherei muss ebenfalls unplanmäßig pausieren.

Die fehlenden Manpower versucht die Stadt mit Technik auszugleichen. Im Juli schickt sie einen Online-Mängelmelder an den Start. Zum Jahresende hin schafft sie einen Automaten zur flexibleren Ausgabe von Ausweisdokumenten an. Derart hilft sich auch die Ehringsdorfer Bäckerei Heinemann aus der Not. Da der Betrieb trotz intensiver Suche keine neuen Mitarbeiter findet, übernimmt die Nachmittagsschicht im Verkauf nun ein Automat.

Auch bei Weimars Stadtwirtschaft schlägt der Personalmangel ins Kontor. Der Busbetrieb kürzt ab Oktober Fahrtakte der Linien 5 und 7 und kommt Ende November nicht umhin, den Fahrtakt planmäßig auf sechs der neun Stadtlinien auszudünnen. Nicht zuletzt sind Lücken im Personalbestand einer von mehreren Gründen, die Weimars Baustellen hinauszögern. Ob an der unteren Ettersburger Straße, am Filzweidenweg oder am Ilmtal-Radweg an der Hundewiese, überall wird der Zeitplan überschritten.

Jene, die im Job zur Stange halten, werden mehr und mehr beansprucht. Das hat eine ganze Welle des Arbeitskampfes zur Folge, den auch Weimar spürt. Müllwerker des Kommunalservice folgen im Februar und März dem Aufruf zum Warnstreik. Tonnen bleiben ungeleert, ebenso Papierkörbe in der Fußgängerzone. Der Streik der Bahn hinterlässt in Kulturstadt Wirkung, auch jener im Handel. Ende Juni versammeln sich Kaufland-Mitarbeiter an der Humboldtstraße zur zentralen Thüringer Kundgebung. Im Juli streiken Beschäftigte des Edeka-Großmarktes in der Industriestraße. Zur Jahresmitte protestieren Apotheker. Anfang Dezember versammeln sich vor dem Museum Neues Weimar unter anderem Beschäftigte der Stadtverwaltung und des Landesverwaltungsamtes, um die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer zu unterstützen.

Nicht zuletzt sind es die Kollegien an Weimars Schulen, die die Last des Personalmangels auf ihren Schultern tragen. Erzieherinnen und Erzieher von Horten schließen sich im November dem bundesweiten Streik an.