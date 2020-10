In Weimar und im Weimarer Land sind auch nach dem Wochenende keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Im Gegenteil: Weitere 5 Covid-19-Patienten in der Region gelten seit Montag als genesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In Weimar haben zu Wochenbeginn 4 Erkrankte das Virus überwunden. Seit Ausbruch der Pandemie sind 134 Menschen in der Stadt genesen. Damit sank die Zahl der aktiv Kranken um 4 auf 12. Zudem konnten 7 Menschen die Quarantäne verlassen, in der sich noch 68 Weimarer befinden. Die Sieben-Tagen-Inzidenz beträgt jetzt in Weimar 4,5 (Zahl der Infektionen in sieben Tagen, berechnet auf 100.000 Einwohner).

Im Weimarer Land gilt seit Montag eine weibliche Erkrankte als genesen. Damit zählt der Kreis 19 aktiv Kranke. Allerdings befinden sich noch immer 5 Patienten in stationärer Behandlung. Auf 149 (+27) ist die Zahl der engen Kontaktpersonen in Quarantäne gestiegen. Diese müssen auch 91 Reiserückkehrer einhalten.