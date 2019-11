Ruhmberg-Projekt steckt weiter in der Warteschleife

Der Weinberg gedeiht, die Eigenheime hingegen stecken in der Warteschleife: Das Projekt des Kranichfelder Bauunternehmers Sven Steinkraus, den Südwesthang des Ruhmberges durch Aufrebung und das Errichten eines Weinberghauses sowie von fünf Eigenheimen aufzuwerten, verzögert sich weiter. In der jüngsten Stadtratssitzung stimmten die Abgeordneten zwar dem Abwägungsbeschluss nach der zweiten öffentlichen Auslegung des Projektes zu. Notwendig ist jedoch auch ein Durchführungsvertrag mit Steinkraus, der die Stadt von möglichen Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt befreit. Über diesen konnten sich die Ratsmitglieder nicht einigen, er wird bis zur kommenden Sitzung noch einmal geprüft und in einer wahrscheinlich überarbeiteten Fassung zum Beschluss vorliegen.

Stadt lässt den Vertrag von einem Juristen prüfen

„Hätte ich nicht schon so viel Geld investiert, nämlich 150.000 Euro, wäre ich schon längst wieder aus dem Projekt ausgestiegen“, ärgert sich der Bauunternehmer. Ihm stößt vor allem bitter auf, dass der Vertrag zum Thema Straßenausbaubeiträge eine „Variante B“ enthält – falls diese in Kraft träte, müsste er als Investor die komplette Summe von 178.000 Euro tragen, die anderen Anwohner der Straße blieben unbelastet. „Die Gesetzeslage ist doch eindeutig“, so Steinkraus. „Die Bürger zahlen in Thüringen keine Straßenausbaubeiträge mehr. Wozu braucht es also überhaupt eine Variante B?“ Selbst im anderen Fall sähe er sich nicht allein in der Pflicht: „Das ist nicht meine Privatstraße, die alleinige Vorteilsnahme trifft in dem Fall nicht zu.“ Der Stadtrat beauftragte Bürgermeister Enno Dörnfeld (CDU), den Sachverhalt durch den Haus-Juristen prüfen zu lassen. Steinkraus übrigens, selbst Mitglied in der CDU-Fraktion des Stadtrates, nahm an Diskussion und Abstimmung in den betreffenden Tagesordnungspunkten nicht teil.

Frühestens im Januar sind alle Hürden genommen

Sven Steinkraus benötigt den Durchführungsvertrag und die Satzung zum Bebauungsplan, um vom Landkreis eine Baugenehmigung zu bekommen. Den längst vorbereiteten Dokumenten-Satz kann er in Apolda erst nach den beiden Stadtratsbeschlüssen einreichen, also frühestens im Januar. „Mir wurde in Aussicht gestellt, dass ich bei Einreichung sofort eine Teil-Baugenehmigung vorab erhalten könnte“, so der Kranichfelder. Bis dahin sind ihm auf dem zu bebauenden Gelände die Hände gebunden. Der Plan sieht fünf Flachbauten mit begrünten Dächern vor, terrassenförmig an den Hang angeordnet. Steinkraus errichtet sie nach seinen Plänen und verkauft sie dann fertig – die fünf Interessenten stehen längst bereit. Den gesamten Investitionsumfang für Weinberg und Wohngebiet schätzt Steinkraus auf über zwei Millionen Euro.

Nur 300 Rebstöcke fehlen noch

Immerhin ist die Aufrebung fast abgeschlossen: Im Mai pflanzte Steinkraus rund 500 Weinstöcke der Sorte Muscaris. Damit sind 3000 Stöcke in der Erde, es fehlen nur noch rund 300 zum genehmigten Umfang auf einer Fläche von 0,77 Hektar. Steinkraus hat ausschließlich pilzresistente Sorten gepflanzt – ihm ist es wichtig, ohne chemischen Pflanzenschutz rein bio-dynamisch zu arbeiten. Die ersten beiden Lesen hat er schon hinter sich: Im Vorjahr kamen 17 Liter Wein heraus, diesmal schon 150. „Seinen Vollertrag erreicht ein Weinstock ja erst fünf Jahre nach dem Anpflanzen“, weiß er.