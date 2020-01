Russisch-orthodoxe Christen aus ganz Thüringen feiern am 7. Januar in der Kirche auf dem Historischen Friedhof in Weimar Weihnachten.

Russisch-orthodoxe Christen feiern in Weimar Weihnachten

Russisch-orthodoxe Christen aus ganz Thüringen kommen am Dienstag in der Kirche auf dem Historischen Friedhof in Weimar zusammen, um mit einer Chrysostomos-Liturgie das Fest der Geburt Christi zu begehen. Die Zeremonie zu Weihnachten nach dem julianischen Kalender beginnt am 7. Januar um 10 Uhr. Am Vortag werden in der russisch-orthodoxen Kirche um 8 Uhr die Königsstunden sowie um 10 Uhr die Basilitos-Liturgie zelebriert, abends ab 21 Uhr in Jena ferner Vigil und Liturgie.