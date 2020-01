Fest der Geburt Christi in der Russisch-Orthodoxe Kirche auf dem historischen Friedhof in Weimar mit Pfarrer Mihail RAHR

Russisch-orthodoxe Christen feiern Weihnachten

Das Fest der Geburt Christi haben russisch-orthodoxe Christen aus ganz Thüringen am Dienstag in ihrer Kirche auf dem Historischen Friedhof in Weimar begangen. Sie feierten mit Pfarrer Mihail Rahr ihr Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender. Damit endete zugleich die 40-tägige, vorweihnachtliche Fastenzeit, mit der sich die orthodoxen Gläubigen auf das wichtige Fest vorbereiten.