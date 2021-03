Weimar. Das meldet die Polizei am Mittwoch aus Weimar.

Zu schnell an Kita - Blitzer beschädigt

In der Zeit von 7 Uhr bis 13 Uhr wurde vor der Kita in Niederzimmern eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 62 gemessenen Fahrzeugen kam es zu zehn Beanstandungen, die mit einem Verwarngeld honoriert wurden. Höchste gemessene Geschwindigkeit war hier 48 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr erfolgte eine weitere Kontrolle in der Ortslage Tannroda / B 87. Bei einem Durchlauf von 367 Fahrzeugen waren acht Fahrer zu schnell unterwegs. Spitzenreiter hier war ein Fahrer mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h. Es wurden 6 Verwarngelder erhoben und 2 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Blitzer beschädigt

Durch das Ordnungsamt Weimar wurde bekannt, dass es zwischen Montagabend 17.30 Uhr und Dienstag 11 Uhr zu zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfallfluchten im Zusammenhang mit dem mobilen Blitzer der Stadt Weimar in der Steubenstraße gekommen sei.

In beiden Fällen habe sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt, so die Polizei. An dem Anhänger seien Anhaftungen von blauem und braunem Fremdlack festgestellt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Meldungen der Polizei