Russland-Experte spricht in Ettersburg

Ettersburg. Unter dem Titel „Raum der Gewalt“ steht die Veranstaltung mit Jörg Baberowski, Geschichtsprofessor an der Humboldt-Universität Berlin.

Den Auftakt seiner diesjährigen Reihe „Ettersburger Gespräche“ hat Schloss Ettersburg um eine Woche verschoben. Nicht an diesem, sondern erst am nächsten Mittwoch, 8. März, ist unter dem Titel „Raum der Gewalt“ Jörg Baberowski zu Gast. Um 19 Uhr spricht er dann im Gewehrsaal mit Peter Krause über Macht und Gewalt „an sich“, über Staat und Revolution, über Russland und den Krieg in der Ukraine.

Jörg Baberowski lehrt Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat sich spezialisiert auf die Geschichte der Sowjetunion und des stalinistischen Terrors. Zuletzt erschien: „Der bedrohte Leviathan. Staat und Revolution in Russland“. Karten sind zum Preis von 12 Euro online über die Website von Schloss Ettersburg zu reservieren.