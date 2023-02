Bei der Saatgut-Tauschbörse in der Volkshochschule im vergangenen Jahr.

Saatgut-Tauschbörse für private Gärtnerinnen und Gärtner in Weimar

Weimar. In der Weimarer Volkshochschule findet am Samstag wieder eine Saatgut-Tauschbörse statt

Wenige Dinge auf der Erde sind so kostbar und lebensnotwendig wie Saatgut. Verehrt und geschätzt seit Beginn der Menschheit, sind die Samen unserer Kulturpflanzen die Quelle fast allen Lebens. Sie ernähren und heilen uns und liefern Rohstoffe für unseren Alltag. Doch diese wertvollste aller Ressourcen ist bedroht, mahnt der Verein Grüne Liga Thüringen und lädt am Samstag von 14 bis 17 Uhr in der Volkshochschule Weimar zur Saatgutbörse ein.

Bereits an diesem Freitag findet in diesem Rahmen um 19 Uhr eine Filmvorführung im Kino des Mon Ami statt: Mehr als 90 Prozent aller Saatgutsorten sind bereits verschwunden. Biotech-Konzerne kontrollieren mit gentechnisch veränderten Pflanzen längst den globalen Saatgutmarkt. Daher kämpfen immer mehr passionierte Bauern, Wissenschaftler, Anwälte und indigene Saatgutbesitzer wie David gegen Goliath um die Zukunft der Sortenvielfalt. Mit ihrem Dokumentarfilm „Unser Saatgut“ folgen Taggart Siegel und Jon Betz diesen leidenschaftlichen Saatgutwächtern, die unser 12.000 Jahre altes Nahrungsmittelerbe schützen wollen. Der Eintritt sei kostenfrei.

Private Gärtnerinnen und Gärtner haben dann am Samstag die Möglichkeit, an freies Saatgut zu kommen. Besonders interessant werde es, wenn alte und seltene Sorten ausgetauscht werden. Leckere Besonderheiten, die nicht in den Handel gelangen, weil sie beispielsweise nicht gut zu lagern sind, aber köstlich schmecken, und Blumensamen stehen dabei im Vordergrund. Wer seine Samen aus dem Garten, vom Balkon, der Terrasse oder vom Fensterbrett tauschen möchte, ist herzlich willkommen. Um 15 Uhr hält Anna Meincke aus Erfurt vom Projekt Dachgemüse einen Vortrag „Saatgut aus dem eigenen Garten“.