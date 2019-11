Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonausklang der Segelflieger

Die Segelflieger des Fliegerclubs Bad Berka – Weimar beendeten ihre Saison mit einem Landewettbewerb. Ziel war es, das Flugzeug in einen Bereich von fünf Metern aufzusetzen. Mit Moritz Trefflich gewann einer der jüngsten Piloten vor Jan-Michael Ziert mit je zwei soliden Landungen in der zweiten Landezone. Am Nachmittag konnten einige Piloten im Motorsegler und Ultralightflugzeug abheben, während die am Boden verbliebenen Teilnehmer die Segelflugzeuge für die Winterwartung abrüsteten.

Die hiesigen Segelflieger blicken auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. So legten sie in 150 Flügen 28.928 Kilometer zurück und errangen in der Vereinswertung der Deutschen Meisterschaft in Thüringen den dritten Platz.