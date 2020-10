Das Ehepaar Follert gab dem Salon Stéphane Hessel in der Kirche von Mechelroda den musikalischen Rahmen.

Salon „Stéphane Hessel“ in Mechelroda

Niemand nahm es ihm übel, als Jens-Christian Wagner einräumte, noch nie in Mechelroda gewesen zu sein. Der neue Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora kam als Festredner zum „Salon Stéphane Hessel“ in die kleine Kirche am Fuße des Kötschberges.