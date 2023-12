Der Auktionshammer soll am Sonntagnachmittag im Lichtsaal des Hotel Elephant fallen (Symbolbild).

Kultur Sammler aufgepasst: Tübke, Beuys und Lindenberg in Weimar unterm Hammer

Weimar Im Hotel Elephant wird für einen guten Zweck Kunst versteigert

Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer, Joseph Beuys, Joan Mirò, Marc Chagall, Max Klinger, Armin Müller-Stahl und Udo Lindenberg – Kunst großer Namen kommt am Sonntag, 17. Dezember, in Weimar unter den Hammer. Das Hotel Elephant veranstaltet eine Kunstauktion, deren Erlös zu Teilen an die Bürgerstiftung Weimar geht. Los geht es um 16 Uhr, eine Vorbesichtigung ist ab 11 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei.

Auktionator ist Michael Ulbricht vom Leipziger Kunst- und Buchantiquariat. „Wir haben schon an mehreren Orten in Thüringen erfolgreich unsere Werke versteigert. Das Publikum hier ist sehr kunstsinnig und es macht uns immer viel Spaß herzukommen“, sagt Michael Ulbricht. Im Lichtsaal, wo die Auktion stattfindet, werden auch die hoteleigenen Kunstwerke ausgestellt, etwa von Max Beckmann und Lyonel Feininger.

Ein Teil des Erlöses soll den Projekten der Bürgerstiftung Weimar zugutekommen: „Wir freuen uns sehr darüber, vom Hotel Elephant Weimar für die Benefiz-Kunstauktion ausgewählt worden zu sein. Für unsere unterschiedlichen Projekte benötigen wir jeden Cent und sind Herrn Schwind und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar für diese wunderbare Aktion“, sagt Vorstandsmitglied Silke Kleine.