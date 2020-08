Durch die Detonation wurde die Brunnensäule in sich verschoben. Aus Sicherheitsgründen ließ sie die Stadt daher umgehend demontieren.

Weimar. Die Kosten für die Arbeiten an der durch Böller zerstörten Anlage werden auf 42.000 Euro geschätzt. Stadt richtet derzeit Spendenkonto dafür ein

Die Schäden am Geleitbrunnen sind so stark, dass er in diesem Jahr nicht mehr saniert werden kann. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung. Es fehlt schlicht das Geld.