Das Bild entstand bei der Sanierung des ersten Mauerabschnitts am Historischen Friedhof in Weimar.

Sanierungsarbeiten beginnen im August

Voraussichtlich im August soll die Mauersanierung am Historischen Friedhof in Weimar fortgesetzt werden. Mit der Freigabe von 330.000 Euro aus Mitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes stehen für dieses Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Nach der Planung sollen die Arbeiten in der Haußknechtstraße beginnen und in Richtung Poseckscher Garten fortschreiten. Bereits 2016 wurde ein Mauerabschnitt saniert. – Der historische Friedhof gehört als Teil des Ensembles Klassisches Weimar zum Unesco-Weltkulturerbe. Mit dem Förder-Programm werden national bedeutsame oder das kulturelle Erbe mitprägende Kulturdenkmäler unterstützt.