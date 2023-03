Sanitätszug trainiert Kolonnenfahrt bis nach Magdala

Mit Blaulicht in großer Formation durch den Südkreis nach Magdala – dieses Spektakel gab es vor wenigen Tagen zu beobachten.

Magdala. DRK und Johanniter organisierten eine gemeinsame Übungseinheit für ihre Fahrer und Beifahrer.

So mancher Beobachter wunderte sich dieser Tage, als eine Kolonne des Sanitätsbetreuungszuges mit Blaulicht von Weimar aus in den Südkreis startete. Über Nohra, Bad Berka und Blankenhain ging es für die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter-Unfallhilfe zunächst nach Magdala. Auf dem Programm stand eine Ausbildungseinheit für Fahrer und Beifahrer des Zuges: Kolonnenfahrt, Umgang mit Fahrzeugen und Technik, Sprechfunk und Kommunikation mit den Leitstellen. In Magdala probte der Trupp zudem die Absicherung technischer Haltestellen.